Обсерваторія на горі Піп Іван перетворилася на снігову фортецю

Рятувальники з Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста виставили неймовірне фото обсерваторії на горі Піп Іван Чорногірський, яку в народі називають Білий Слон.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Чорногірського поста.

На фото видно, що заліплена снігом обсерваторія перетворилася на справжню снігову фортецю.

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Як повідомляється, станом на 07:35, 19 лютого на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -12°С, вітер північно-західний 3-5 м/с. Ясно.

Фото: Чорногірський рятувальний пост