ДТП на Житомирщині: постраждало четверо людей, серед них маленькі діти

На Житомирщині напередодні на трасі Київ - Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода з двома легковими автомобілями, у результаті якої госпіталізували двох дорослих, 11-місячного хлопчика і 2-річну дівчинку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Попередньо, водій автомобіля ВАЗ-21099, 24-річний звягельчанин, здійснюючи розворот в напрямку м. Новограда-Волинського та не надавши перевагу в русі, здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем Skoda під керуванням 44-річного жителя Запорізької області», - йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП отримали травми водій автомобіля ВАЗ, 11-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка. Окрім того, медична допомога знадобилась 53-річній пасажирці Skoda.

Усіх травмованих госпіталізували до лікарні. Наразі поліція встановлю всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, 7 лютого внаслідок ДТП на Тернопільщині постраждали семеро дорослих і двоє неповнолітніх дітей.

Фото: ГУ Нацполіції у Житомирській області