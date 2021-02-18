ДТП на Житомирщині: постраждало четверо людей, серед них маленькі діти
Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
«Попередньо, водій автомобіля ВАЗ-21099, 24-річний звягельчанин, здійснюючи розворот в напрямку м. Новограда-Волинського та не надавши перевагу в русі, здійснив зіткнення із зустрічним автомобілем Skoda під керуванням 44-річного жителя Запорізької області», - йдеться у повідомленні.
У результаті ДТП отримали травми водій автомобіля ВАЗ, 11-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка. Окрім того, медична допомога знадобилась 53-річній пасажирці Skoda.
Усіх травмованих госпіталізували до лікарні. Наразі поліція встановлю всі обставини ДТП.
Як повідомлялося, 7 лютого внаслідок ДТП на Тернопільщині постраждали семеро дорослих і двоє неповнолітніх дітей.
Фото: ГУ Нацполіції у Житомирській області