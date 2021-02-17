У Харкові поховали солдата, який загинув на Донбасі

Старшого солдата-контрактника, 26-річного Дмитра Мироненка, який 14 лютого разом з іще двома військовими загинув у Донецькій області, поховали на Алеї Героїв на 18-му кладовищі у Харкові.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Юрій Калгушкін.

"Поминальна церемонія на кладовищі пройшла за участі рідних та близьких загиблого, членів "Спілки учасників АТО", військовослужбовців Харківського гарнізону, волонтерів, представників влади та громадських організацій, у присутності почесної варти, капелана о. Ігоря з Харківського військового шпиталю та сімох побратимів загиблого солдата, які спеціально прибули на поховання з Донеччини. Військовий оркестр зіграв траурний марш. Поховання відбулося під звуки Гімну України та триразовий збройний салют", - зазначив Калгушкін.

За його словами, матері солдата - Світлані Олександрівні - передали на зберігання маруновий берет сина, Грамоту подяки та скорботи, яку підписав головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, прапори України та військової частини, де проходив службу солдат.

У Харкові на алеї Військової Слави попрощалися з Дмитром Мироненко / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого в районі селища Новолуганське на Донеччині внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє десантників із 81-ї бригади ДШВ - капітан Олександр Войтенко, старший солдат Дмитро Мироненко та солдат В’ячеслав Олексієнко.

Наразі розглядаються три ймовірні причини підриву: порушення правил поводження з боєприпасами і вибуховими пристроями; теракт незаконних збройних формувань за допомогою дистанційного підриву міни; недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.