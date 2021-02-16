На Миколаївщині тепловоз в'їхав у маршрутку
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Укрінформ.
"16 лютого близько першої години дня на перегоні Трихати – Ясна Зоря (Миколаївська область) на регульованому переїзді без чергового працівника водій вантажопасажирського мікроавтобуса виїхав на переїзд та спричинив зіткнення з тепловозом. При цьому він знехтував попереджувальними світловими та звуковими сигналами, що забороняли рух автотранспорту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що машиніст тепловоза, побачивши транспортний засіб, при швидкості 42 км/год, застосував екстрене гальмування.
За попередніми висновками, ДТП сталося з вини водія мікроавтобуса, який грубо порушив правила дорожнього руху.
На момент ДТП пасажирів у салоні автобуса не було. Водій не постраждав.