На Прикарпатті звели 336-метровий пішохідний міст через Прут

На Прикарпатті у селі Воскресінці Коломийського району звели через річку Прут пішохідний міст довжиною 336 метрів. Відкрили «Стрітенський міст» 15 лютого.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Це повністю новий пішохідний перехід, збудований на місці старого, який під час повені змила вода. Міст збудований якісно. До прикладу, попередній... мав довжину близько 100 метрів. Новозбудований - довжиною 336 метрів», - повідомив Станіславський.

«Стрітенський міст» через Прут на Прикарпатті / Фото: Богдан Станіславський, Facebook

За його словами, більше півроку дві частини одного великого села були розділені і не мали зручного і безпечного сполучення.

Як повідомляло агентство, під час сильних дощів 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг, 93 мости та дамби.

В Івано-Франківській області збитки від стихії оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн. Повінь вважають найбільшою за останні 50 років.