На Прикарпатті звели 336-метровий пішохідний міст через Прут
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський на своїй сторінці у Фейсбуці.
«Це повністю новий пішохідний перехід, збудований на місці старого, який під час повені змила вода. Міст збудований якісно. До прикладу, попередній... мав довжину близько 100 метрів. Новозбудований - довжиною 336 метрів», - повідомив Станіславський.«Стрітенський міст» через Прут на Прикарпатті / Фото: Богдан Станіславський, Facebook
За його словами, більше півроку дві частини одного великого села були розділені і не мали зручного і безпечного сполучення.
Як повідомляло агентство, під час сильних дощів 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг, 93 мости та дамби.
В Івано-Франківській області збитки від стихії оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн. Повінь вважають найбільшою за останні 50 років.