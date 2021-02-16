Лані, муфлони та інші: на острові Джарилгач порахували тварин

На острові Джарилгач провели зимовий облік диких тварин і птахів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.

«Фахівці Скадовської районної державної лікарні ветеринарної медицини взяли участь у проведенні щорічного зимового обліку диких тварин та птахів (олень, лань, муфлон, заєць русак, фазан, лисиця, єнотовидний собака, сіра ворона, сіра куріпка) на острові Джарилгач у складі комісійного виїзду з представниками ДП «Скадовського досвідного лісомисливського господарства», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обстеження трупів та хворих тварин і птиці не виявлено.

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За результатами таксації на Джарилгачі нарахували, зокрема, 188 голів оленя благородного, 154 лані, 251 муфлона, 78 голів єнотовидного собаки.

Загальна площа обліку 8,658 тис.га. Під час обстеження фахівці переконалися, що кормова база на острові є в достатній кількості.

Як відомо, Указом Президента України від 11 грудня 2009 року було створено Національний природний парк "Джарилгацький".

Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області