На Закарпатті досі шукають зниклого туриста з Києва

Поблизу села Березники Свалявського району, що на Закарпатті, на схилі гори «Гемба» станом на ранок 16 лютого тривають пошуки зниклого туриста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 16 лютого пошуки другого зниклого туриста тривають. До пошукових робіт протягом доби залучалися 71 чоловік та 14 одиниць техніки, з них від ДСНС 52 чоловіки та 11 одиниць техніки, у т.ч. вертоліт ЕС-225 «Супер-пума», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 лютого поблизу с. Березники Свалявського району на схилі гори «Гемба» під час катання на лижах заблукали дві особи (мешканці м. Києва). 14 лютого о 11 год. 30 хв. пошуковою групою ДСНС знайдено одного туриста (стан здоров’я задовільний).