Рекорд близькості: закована ланцюгом пара показала, як пристосовується до побуту

Двоє харків’ян, яких закували ланцюгом за руки в День закоханих, показали, як пристосовуються до побуту.

Про перебіг любовного експерименту, який має тривати три місяці, на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає Укрінформ.

«Олександр і Віка з Харкова на День закоханих закувалися в ланцюг. Відтепер руки закоханої пари 24 години на добу - на відстані 1 см! Пара адекватна, підготували спеціальний зимовий одяг, навчилися синхронно готувати страви на кухні, потренували побутові процеси», - повідомила Вєтрова.

Про свій побут пара розповідає на сторінці в Інстаграмі. Як уточнила Вєтрова, в хлопця закована в ланцюг права рука, в дівчини – ліва.

Закохані вже показали в мережі, зокрема, як можна в такому стані роздягнутися. Пара дійсно підготувалася – має речі на блискавках по боках, від низу одягу до рук.

За словами Вєтрової, пара має намір так прожити три місяці, але при цьому в будь-який час може зупинити свій експеримент та позбутися ланцюга. До харків’ян за такий рекорд близькості у світі не бралися.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в День святого Валентина, 14 лютого, пара закоханих харків’ян Олександр та Вікторія вирішила перевірити свої почуття і прикувала до своїх рук ланцюг, з яким спробує прожити три місяці.

Процес зафіксували представники Книги рекордів України. «Ланцюг кохання» зварили і опломбували (щоб пара потайки його не зняла) біля скульптури Єднання на Дніпровській набережній.