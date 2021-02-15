Криворізька станція екстреної медичної допомоги отримала 12 нових автомобілів марки Citroen Jumper та Peugeot Boxer.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Дніпропетровської обласної ради, предає Укрінформ.

«Ми тільки почали оновлення автопарку із цих 12 «швидких». Вже у квітні на всю Дніпропетровщину планується придбати 145 машин. 51 з них піде сюди, до Криворізької станції. Інші ми розподілимо по області відповідно до потреби», - повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Криворізьким медикам передали 12 нових «‎швидких» / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

Як зазначили в облраді, це перше оновлення автопарку за останні 8 років. Автомобілі для Криворізької СЕМД придбали за 23 млн 520 тис.грн з державного бюджету.

Ці машини обслуговуватимуть 849 339 осіб (майже 27% населення області), які проживають у м. Кривий Ріг та в колишніх Апостолівському, Криворізькому, Софіївському, Широківському та частині П’ятихатського районів і в м. Жовті Води.

Криворізька станція екстреної меддопомоги отримала 12 нових авто / Фото: Дніпропетровська обласна рада

Їх розподілять на всі 8 підстанцій Кривого Рогу та забезпечать роботу 5 лікарських та 7 фельдшерських бригад, які найбільше потребують заміни транспорту.