Медики Сумщини отримали 24 нові «швидкі»

Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поповнився 24 новими спеціалізованими машинами. Всі автомобілі класу В є сертифікованими та облаштовані за європейськими стандартами.

Про це повідомили в пресслужбі Сумської обласної державної адміністрації, передає Укрінформ.

«Таке поповнення автопарку відбулося вперше за всю історію існування екстреної медичної допомоги Сумщини. З 1 січня змінилися нормативи доїзду швидких: 10 хвилин у критичних випадках і 20 хвилин – в екстрених. Тому нові автомобілі – це, насамперед, врятовані життя людей», - зазначив голова облдержадміністрації Василь Хома.

Усі автомобілі сертифіковані Міністерством охорони здоров’я та облаштовані сучасним обладнанням за європейськими стандартами. На нових авто, які придбано завдяки фінансуванню Національної служби здоров’я України, чергувати бригади будуть в різних районах області.

Зокрема, автомобілі отримує Конотопська станція екстреної медичної допомоги, Шосткинська та Глухівська підстанції, підстанції у Білопіллі, Бурині, Краснопіллі, Лебедині, Охтирці, Путивлі та Тростянці. Також автівки будуть обслуговувати Сумську громаду.

Медики Сумщини отримали 24 нових спеціалізованих автомобілів / Фото: sm.gov.ua

За словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медичних катастроф Анатолія Александренко, автопарк «швидкої допомоги» потребує подальшого оновлення – планується купівля ще 11 автомобілів.

«Адміністрація Центру має намір придбати на кожну із 5 станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги ще сучасніші автомобілі класу С – «Volkswagen Crafter». А для пунктів постійного базування бригад «швидкої», особливо тих, що знаходяться біля трас із пожвавленим рухом і де є висока ймовірність випадків ДТП, – 6 повнопривідних автомашин підвищеної прохідності класу А – «Volkswagen Crafter», - додав Александренко.