Екологія, вода і медицина: Кириленко назвав основні проблеми Донеччини

Основними проблемами на підконтрольній території Донеччини, для вирішення яких область потребує державної підтримки, є складна екологічна обстановка, доступ до якісної питної води і відновлення трирівневої системи медичної допомоги.

Про це голова Донецької обласної держамдіністрації Павло Кириленко зауважив від час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 на тему: "Реінтеграція тимчасово окупованих територій України", повідомляє кореспондент Укрінформу.

З приводу водопостачання Кириленко зазначив, що потреби третини жителів підконтрольної українській владі Донеччини задовольняються завдяки каналу Сіверський Донець - Донбас, який було збудовано ще в 1960-х роках. Окрім того, канал регулярно страждає від обстрілів з боку російско-окупаційних військ. Тому втрати води через пошкодження водогону досягають 30%. За словами Кириленка, на Донеччині для вирішення проблем водопостачання розроблено вже п'ять комплектів проєктно-кошторисної документації, які вимагають загального фінансування в обсязі понад 870 млн грн.

Вирішити проблему відновлення трирівневої системи медичної допомоги дозволить будівництво сучасної багатопрофільної лікарні в Краматорську, поінформував Кириленко.

Щодо проблем із екологією голова ОДА зауважив, що до їхнього загострення призводять як 1,5 тис. промислових підприємств області, висока концентрація об'єктів транспортної інфраструктури і щільність населення, так і затоплення вугільних шахт на тимчасово окупованій території. За принципом сполучених посудин відсутність відкачування води у копальнях ОРДО призводить до підвищення рівня води на шахтах на підконтрольній території.