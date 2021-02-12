На Житомирщині відкрили нову амбулаторію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація.
«У с. Семенівка Бердичівського району побудовано амбулаторію на 1-2 лікаря з житлом. Будівництво розпочалося у 2018 році. Відповідно до спільного брендбуку Мінрегіону та МОЗ, будівля амбулаторії містить: 2 кабінети лікаря, кабінет щеплень, процедурну, перев’язочну, оглядову, кімнати для персоналу, зони очікування, кімнату здоров’я/лекторій/дитячий куточок та ряд інших приміщень», - йдеться у повідомленні.
Амбулаторія обслуговуватиме 5074 жителі у 12 населених пунктах Семенівської громади.
Загальна вартість будівельних робіт становить понад 8,9 млн грн, з яких 8 млн - це субвенція з держбюджету і 906,712 тис. грн – фінансування місцевого бюджету.
Окрім того, коштом субвенції для медпрацівників придбали службовий автомобіль.
Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури, стартувала 1 березня 2020 року і включає майже 380 об’єктів.
Фото: oda.zht.gov.ua