Проїзд у маршрутках Київщини з 15 лютого може подорожчати на 10-25%

Вартість проїзду у громадському транспорті Київської області зросте з 15 лютого, на деяких маршрутах подорожчання може скласти від 10 до 25%.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив керівник Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко.

«‎Подорожчання вартості проїзду на Київщині однозначно буде, починаючи з 15 лютого на деяких маршрутах подорожчання складе від 10 до 25%...Зросла мінімальна зарплата, вдарило обмеження кількості пасажирів у салоні, спад пасажиропотоку, люди перейшли на віддалену роботу, все зросло в ціні. Тому це можна назвати не подорожчанням, а індексацією тарифу», - сказав Павленко.

Він зауважив, що подорожчання необхідне також і для забезпечення оновлення автопарку.

Павленко розповів, що з 1 лютого вже відбулося подорожчання у Баришівському, Згурівському та Ірпінському районах.

Також він нагадав, що приватні перевізники, згідно з українським законодавством, самостійно можуть змінювати вартість проїзду.