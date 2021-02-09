У Хмельницькому від коронавірусу померла лікар-педіатр

У Хмельницькому через ускладнення, викликані коронавірусом, померла 41-річна лікар-педіатр.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Є.

«7 лютого на 41-му році життя померла лікар-педіатр Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 Азарянська Леся Володимирівна», - інформує видання з посиланням на медзаклад.

Зазначається, що вона померла від ускладнень, викликаних кооронавірусом.

На Хмельниччині від початку пандемії зареєстровано 44 908 випадків COVID-19, одужали 41 733 особи, 814 померли.

В Україні станом на 9 лютого зафіксовано 1 249 646 випадків коронавірусу, з яких 2 656 – за минулу добу.

Як повідомляв Укрінформ, у Хмельницькому від COVID-19 помер хірург Олег Гвоздовський.