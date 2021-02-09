Оголосили підозру працівникам ДСНС - гасили пожежу в Луганській області лише «на папері»
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
«На початку липня 2020 року на території садівничого товариства №5 «Озеро Вовче» в Новоайдарському районі Луганської області виникли масштабні пожежі, внаслідок яких у вогні загинули троє людей, знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно», - йдеться у повідомленні.
Проте, за даними слідства, сили та засоби пожежно-рятувальних загонів до місця пожежі не виїжджали.
Для викривлення статистичних показників працівники підрозділів ГУ ДСНС у Луганській області через деякий час після пожежі склали акти про пожежу.
У ході досудового розслідування слідчими ДБР встановлено, що посадові особи вносили неправдиві дані в офіційні документи відносно керівників гасіння пожежі, сил та засобів, начебто залучених до роботи.
ДБР оголосило трьом посадовцям ДСНС підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).
У разі доведення вини посадовцям загрожує штраф від 2 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури та оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.