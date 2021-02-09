Оголосили підозру працівникам ДСНС - гасили пожежу в Луганській області лише «на папері»

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом посадовцям ДСНС, які підробляли акти гасіння пожеж на Луганщині.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

«На початку липня 2020 року на території садівничого товариства №5 «Озеро Вовче» в Новоайдарському районі Луганської області виникли масштабні пожежі, внаслідок яких у вогні загинули троє людей, знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно», - йдеться у повідомленні.

Проте, за даними слідства, сили та засоби пожежно-рятувальних загонів до місця пожежі не виїжджали.

Для викривлення статистичних показників працівники підрозділів ГУ ДСНС у Луганській області через деякий час після пожежі склали акти про пожежу.

У ході досудового розслідування слідчими ДБР встановлено, що посадові особи вносили неправдиві дані в офіційні документи відносно керівників гасіння пожежі, сил та засобів, начебто залучених до роботи.

ДБР оголосило трьом посадовцям ДСНС підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

У разі доведення вини посадовцям загрожує штраф від 2 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури та оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.