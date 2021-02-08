На Чернігівщині «замерзла» маршрутка з пасажирами - допомогла поліція

У Коропському районі Чернігівщини на дорозі у мороз замерзла паливна система рейсового мікроавтобуса із пасажирами - до найближчої СТО її відбуксирував патрульний наряд.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає Укрінформ.

"Водій В’ячеслав Муха пояснив, що через низьку температуру повітря (вона сягнула -20°C) паливна система перестала працювати. Чоловік вже майже годину намагався відігріти редуктор. Довелося, навіть, полити його кавою, яку в дорогу приготувала дружина. Та все було марно", - йдеться у повідомленні.

Мікроавтобус із включеною "аварійкою" на узбіччі дороги в неділю о 6.30 поліцейські помітили під час патрулювання Коропського району. Дізнавшись, що в холодному салоні мерзнуть люди, запропонували водію взяти автобус на буксир і дотягти до найближчої станції техобслуговування. Півтора кілометри до неї виявились дуже важкими. Адже через вузьку дорогу та засніжені узбіччя транспортний засіб не зміг розвернутися і їхав заднім ходом.

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Доки майстри СТО лагодили паливну систему, пасажири грілися в поліцейській машині. Щойно роботи були завершені, мікроавтобус рушив за маршрутом, а правоохоронці повернулись до патрулювання ввіреної території.