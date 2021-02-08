У Запоріжжі біля гуртожитку знайшли тіло 24-річного військового з Харкова

У центрі Запоріжжя біля гуртожитку було знайдено тіло військовослужбовця з Харкова. Відкрито кримінальне провадження.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессофіцер ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська.

“6 лютого об 11:29 до відділу поліції № 1 (Вознесенівський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в Запоріжжі, на вулиці Незалежної України, біля гуртожитку виявлено труп чоловіка 1996 року народження. Чоловік зареєстрований в м. Харків, проходив строкову службу в в/ч-А1978, пожежний”, - пояснила Лебединська.

Ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Що стало причиною смерті, стане відомо лише після проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ.

Як повідомляв Укрінформ, двом жителям Нової Каховки, які підозрюються у вбивстві військового, суд обрав запобіжні заходи.