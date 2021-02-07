Іоанн Павло II та мер минулого сторіччя: у Запоріжжі відкрили два пам'ятники

У суботу, 6 лютого, в Запоріжжі відкрили відразу два пам’ятники: Папі Іоанну Павлу II та міському голові початку минулого сторіччя Феліксу Мовчанівському.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Пам'ятник меру встановили в центрі міста у сквері Пушкіна. Фелікс Мовчанівський керував Олександрівськом (колишня назва Запоріжжя) у 1901- 1911-му та 1916-1917 роках.

"Це дуже символічно. Ще за життя Мовчанівського хотіли зробити почесним жителем нашого міста. Але він відмовився. Тоді в місті з'явилася вулиця Мовчанівського. Світла пам'ять про нього жила в його справах. Ми хотіли підказати нашим батькам міста, якими справами можна прославитися на століття", - розповів на церемонії історик Валерій Стойчев.

У Запоріжжі відкрили пам'ятники Іоанну Павлу II і меру / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Цього ж таки дня в Санктуарії Бога Отця Милосердного з'явився пам'ятник на честь одного з предстоятелів Римсько-католицької церкви - Іоанна Павла II.

"Відкриття цих двох пам'ятників - це спільна справа меценатів: і українців, і поляків", - зазначила голова товариства польської культури імені Іоанна Павла II Анна Макушинська.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року частину вулиці Заводської в Запоріжжі (від вулиці Сєдова до вулиці Лермонтова) перейменували на честь Іоанна Павла II.