В Одесі з’явиться Меморіал бійцям, загиблим в АТО/ООС

Проєкт Меморіалу воїнам, загиблим у районі проведення АТО/ООС, представили у приміщенні кінозалу нової будівлі Одеської міськради скульптор Михайло Рева та архітектор Ната Головченко.

Меморіал планують створити до кінця 2021 року в сквері біля адмінбудівлі облдержадміністрації. Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform.

"В Одесі представили проєкт Меморіалу воїнам, що загинули в районі проведення АТО/ООС, який буде зведено у межах реконструкції та благоустрою скверу, розташованого поряд із вулицею Канатною і проспектом Гагаріна. Згідно з рішенням Одеської міськради, весь комплекс запланованих робіт планують завершити до кінця 2021 року", - йдеться у повідомленні.

В Одесі представили проєкт Меморіалу воїнам, які загинули в районі проведення АТО/ООС / Фото: АрміяInform

Зазначається, що напередодні відбулися громадські слухання, на яких розглянули концепцію майбутнього Меморіалу. Його автор − відомий одеський скульптор Михайло Рева − представив проєкт своєї роботи. Меморіал вражає креативністю і відходом від радянських шаблонів у дусі скульптур «залізних істуканів». Він буде виконаний у незвичній формі стилобату − гранітного помосту завдовжки двадцять метрів.

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У верхній частині стилобату на поверхні гранітної плити планують зробити 21 виріз округлої форми. У них будуть висаджені дерева (попередньо яблуні та горобини), що символізують відродження до життя і нескінченне прагнення до неба і сонця. На бічних панелях плит рельєфним методом вигравіюють імена і прізвища одеситів і жителів області, які загинули, захищаючи Україну від російських агресорів.

Завдяки штучному підсвічуванню дерев у вечірній і нічний час створюватиметься ефект об’ємності Меморіалу, променевого дихання незримих душ загиблих, які прагнуть піднятися у зоряне небо. Поруч із прізвищами загиблих захисників України буде зображений QR-код, і кожен бажаючий зможе за допомогою свого мобільного гаджета отримати більш досконалу інформацію про ту чи іншу людину.

На думку учасника АТО − керівника Південного регіонального відділу Інституту національної пам’яті України Сергія Гуцалюка, що був присутній на презентації, проєкт Меморіалу "вражає своєю неповторністю і глибоким символічним змістом. Загиблі герої, чиї імена будуть відображені на граніті, не пішли у невідомість, вони продовжують своє життя у своїх вчинках. Світло, яке випромінює Меморіал, надає відчуття, що їхні душі поруч із нами".

У сквері, де невдовзі постане Меморіал, проведуть ландшафтну реконструкцію та перепланування зелених зон.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 р. в Одесі з ініціативи представників ПЦУ та місцевих волонтерів урочисто відкрили Стіну пам'яті про полеглих на Донбасі українських воїнів у вигляді Меморіальної дошки з фотографіями та іменами солдатів та офіцерів.