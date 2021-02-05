Обрання Терехова секретарем міськради Харкова оскаржують у суді

У Харкові група депутатів міської ради від партії "Блок Світличної - "Разом" подала до суду позов з вимогою визнати протиправним та скасувати рішення про обрання Ігоря Терехова секретарем міської ради.

Про це повідомив журналістам один із членів групи - депутат Харківської міськради від партії "Блок Світличної -"Разом" Ігор Черняк, передає кореспондент Укрінформу.

"Позов дійсно подано до Харківського окружного адміністративного суду, бо обрання Терехова на першій сесії міськради нового скликання прийнято з порушеннями чинного законодавства", - зазначив Ігор Черняк.

Він пояснив, що кандидатура Терехова була подана Геннадієм Кернесом, коли він перебував на лікуванні у берлінській клініці "Шаріте: "На той час Кернес, обраний мером Харкова, ще не склав присяги мера, тому не мав повноважень на подання будь-яких кандидатур".

Час розгляду позову ще невідомий, відповідачем є Харківська міська рада.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2020 року на першій сесії Харківської міськради нового скликання Геннадія Кернеса не було, і присяги мера він не складав.

Тоді Голова ТВК Ольга Мозгова заявила, що за ст. 42 закону про місцеве самоврядування, присягу має складати лише особа, яка вперше була обрана на посаду. За її словами, оскільки Кернес був обраний міським головою не вперше та вже складав присягу 24 листопада 2010 року, з того часу він вважається повноважним мером Харкова. Мозгова додала, що мерія отримала листа з електронним підписом Кернеса, в якому він запропонував кандидатуру Терехова на посаду секретаря міськради.

Головуючий на сесії Олександр Новак також повідомив, що в листі вказана кандидатура Терехова, а електронний підпис Кернеса перевірений та визнаний дійсним.

Депутати таємним голосуванням обрали Ігоря Терехова - ексзаступника Харківського міського голови Кернеса - секретарем міської ради.

У ніч проти 17 грудня 2020 року Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень після коронавірусу.