Одесити пікетували Нацполіцію - вимагали розслідувати знущання з тварин

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Протягом останніх місяців ми зафіксували низку фактів, пов'язаних з жорстоким ставленням до тварин: отруєння, побиття, вбивства. Люди викликали поліцейських, які приїжджали на місця подій, фіксували факти. Але не бачимо результативності розслідувань. Так було недавно, зокрема, в селах Доброолександрівка, Шомполи, де в собак стріляли чи били їх. Знаємо, що розпочато провадження хіба що за подіями в Холодній Балці, де п'яний житель побив сусідського собаку Маркуса, який нібито подушив його курей", - зазначила волонтер ГО «Animal SOS Одеса» Яна Титаренко.

Учасники акції тримали в руках плакати «Поліція, захисти тварин!», «З жорстокості до тварин починаються знущання з людей» і вимагали ретельного розслідування та покарання для бузувірів, що вбивають і калічать тварин.

Письмове звернення учасників акції передано для реагування керівництву одеської поліції.

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Варто зазначити, що після звернення у січні до зоозахисників і поліції 56-річної жительки приміського села Холодна Балка Біляївського району зі скаргою на сусіда, що побив граблями її собаку, до села прибула група невідомих осіб, які побили його і кинули в сніг.

Поліція відкрила 1 лютого кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) та ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фото: Думська