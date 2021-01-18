Суд виправдав догхантера Святогора

Шевченківський районний суд Києва ухвалив виправдувальний вирок для догхантера Олексія Святогора.

Про це оголосила суддя, передає кореспондент Укрінформу.

«Суд ухвалив: визнати Святогора Олексія Анатолійовича невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 300, частиною 3 статті 300 Кримінального кодексу України. Виправдати Святогора Олексія у зв’язку з недоведеністю, що у діяннях обвинуваченого є склад кримінального правопорушення, передбачених частиною 2 статті 300, частиною 3 статті 300 Кримінального кодексу України», - сказала суддя.

Спільнота захисників тварин UAnimals висловила у Фейсбуці обурення рішенням суду, який встановив, що «заяви живодера є його суб’єктивною думкою і не можуть вважатись пропагандою жорстокого ставлення».

Як повідомлялося, 8 червня 2018 року столична поліція затримала Святогора. Він відомий як жорстокий вбивця бродячих тварин, на його рахунку більше 500 вбивств. Тим не менш догхантер був затриманий не за розправу над тваринами, а за поширення інформації про свою діяльність.

Святогору оголосили підозру за ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 КК України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).

11 червня 2018 року Шевченківський райсуд обрав Святогору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наприкінці червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва змінив Святогору запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

17 серпня 2018 року справу щодо Святогора направили до суду.