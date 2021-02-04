У зоопарку на Чернігівщині тигр загриз чоловіка

У Менському зоопарку на Чернігівщині тигр до смерті загриз працівника.

Цю трагічну новину кореспондентові Укрінформу підтвердили в секторі комунікації поліції Чернігівської області.

"Так, у зоопарку тварина загризла людину. Зараз ми чекаємо інформації від колег, які працюють у Мені", - сказала речниця Юлія Ковтун.

Детальніше розповіло Суспільне Чернігів, якому вдалося зв’язатися з директоркою зоопарку Зінаїдою Максименко.

За її словами, трагедія сталася 4 лютого близько 15 години, коли завідувач секції диких тварин зайшов погодувати хижака.

"Він не дотримався правил безпеки. Відкрив двері, зайшов до тигра, не прикривши їх. Треба заходити вдвох, а він чомусь зайшов сам. Навіть сама не знаю чому, адже він з 2009 року працює в нас", - сказала Максименко.

За її словами, загиблому було 47 років, у нього є дружина та дорослий син.

Що буде з твариною далі - наразі невідомо.

За фактом трагічної загибелі працівника поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомила речниця сектору комунікації поліції Чернігівської області Юлія Ковтун, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це спричинило смерть людини.

За словами речниці, тигр прокусив шию співробітнику зоопарку, коли той зайшов у клітку погодувати хижака. Чоловік помер на місці до приїзду медиків.

Менський зоопарк - єдиний в Україні, що розташований у райцентрі (м. Мена). Він був створений у 1977 році і займає площу близько 9 га. Колекція тварин і птахів налічує 150 видів і близько 1000 особин. Щорічно зоопарк приймає до 50 тис. відвідувачів, половина яких - діти. Зоопарк належить до комунальної власності обласної ради і фінансується з обласного бюджету.

Востаннє до цього трагічна подія в зоопарку мала місце в січні 2006 року. Тоді бурий ведмідь відірвав обидві руки 14-річному хлопцеві, який переліз через захисну огорожу й став біля клітки, щоб сфотографуватися.

Фото: Суспільне Чернігів