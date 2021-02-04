У Сумах чоловік відкрив стрілянину по камерах спостереження - поліція

Патрульні поліцейські у Сумах затримали чоловіка, який, імовірно, стріляв по камерах відеоспостереження.

Про це повідомляє у Фейсбуці патрульна поліція, передає Укрінформ.

За інформацією правоохоронців, до них звернулася жінка, яка розповіла, що почула звуки пострілів, а коли вийшла на подвір’я, побачила чоловіка, що швидко йшов геть.

Відеоспостереження, встановлене на території її будинку, зафіксувало, як незнайомець посеред вулиці вів прицільну стрільбу по камерах.

Заявниця детально описала патрульним зловмисника та його автомобіль, а також надала відео з камер спостереження.

Вже за кілька годин поліцейські виявили автомобіль на вулиці Іллінській. Водій саме збирався від’їжджати. Спочатку 28-річний чоловік заперечував, що має зброю чи інші заборонені в обігу речі, але, почувши про поверхневу перевірку, зізнався, що у бардачку пневматичний пістолет.

Для з’ясування всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.