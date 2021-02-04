У Рівному горить театр

У Рівному рятувальники ліквідовують займання в будівлі Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«4 лютого о 13:38 у місті Рівне на Театральній площі в будівлі Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру виникло загоряння у підвальному приміщенні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 13:50 пожежу локалізовано на площі 5 м кв.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 21 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Як повідомляв Укрінформ, у Броварах Київської області під час гасіння пожежі готельного комплексу рятувальниками було евакуйовано 5 осіб.

Фото: radiotrek.rv.ua