В Україну йдуть хуртовини, штормовий вітер та ожеледиця

У більшості областей завтра очікуються пориви вітру до 20 м/с та ожеледиця на дорогах.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"5 лютого в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця (I рівень небезпечноcті, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

На високогір'ї Iвано-Франкiвщини у зв'язку із хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області через відлигу зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).