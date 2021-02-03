Штраф за кохання: франківчани просять освятити ратушу, мер жартує

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться в електронній петиції до влади Івано-Франківська «У зв'язку зі здійсненим актом на міській ратуші 2 лютого 2021 року прошу провести її освячення», яку зареєстрували на сайті 2 лютого.

«У зв'язку із крамольною поведінкою окремих індивідуумів на оглядовому майданчику міської ратуші 2 лютого 2021 року, зафіксованого на відеоплівку, прошу провести освячення даного об'єкту із витратою води не менше 10 мл/кв.м», - йдеться в електронній петиції.

Наразі петиція зібрала 3 підписи. Якщо до 3 травня вона збере ще 247 підписів, місцева влада візьме петицію до розгляду.

Натомість міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує запровадити штраф за кохання на ратуші.

«Нову послугу введемо на ратуші! 100000 грн за зайняття коханням на фоні панорами міста! Всі кошти підуть на реставрацію ратуші! Є ідея доручити КП Центр розвитку міста та рекреації!», - повідомив Марцінків.

Як передає місцеве видання МІСТО, провокативне відео, як молода пара зайнялась сексом просто на оглядовому майданчику ратуші, вдалося зняти місцевому блогеру.