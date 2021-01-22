Мер Франківська обіцяє премії посадовцям, які пересядуть на велосипеди

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків обіцяє «символічні» премії посадовцям, які пересядуть на велосипеди, щоб добратись на роботу, і покажуть цим приклад жителям міста.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він повідомив у Фейсбуці.

«Потепліє - і виконком пересяде на ровера. Будемо подавати людям приклад. Бо якщо самі не будемо їздити на велосипедах, то не можемо й інших просити це робити. І вже сьогодні офіційно затвердили документ, який змотивує чиновників крутити педалі. Ті, хто буде їздити на роботу і з роботи на "двоколісному мустангу", отримають символічну премію», - зазначив Марцінків.

Він додав, що сам щоп’ятниці об’їжджає вулиці міста на велосипеді, і дуже хоче, аби цей приклад перейняли його підлеглі – керівники структурних підрозділів та комунальних підприємств.

Така ініціатива мера Івано-Франківська викликала багато відгуків у Фейсбуці. Одні дякують Марцінківу за ініціативу, бо вона «мудра і корисна», але не підтримують його бажання преміювати за це посадовців. Інші запевняють, що якщо в місті буде відповідна інфраструктура, то жителі самі пересядуть на велосипеди, бо «для багатьох чиновники вже давно не є авторитетом».

Як повідомлялося, раніше посадовці обговорювали премію за приїзд на роботу на велосипеді у сумі 1 тис. грн на місяць.

Нещодавно Марцінків повідомив, що має намір закрити історичну частину міста для проїзду автомобілів, а паркувальні місця для них зробити тут набагато дорожчими, ніж ті, які є на околицях Франківська.