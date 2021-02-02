У Луцьку цього тижня вийдуть на маршрут чотири нові тролейбуси

В рамках проєкту «Міський громадський транспорт» на вулицях Луцька цього тижня з’являться ще чотири тролейбуси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

Завдяки угоді уряду України з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ)про щодо залучення кредитних коштів на розвиток пасажирського транспорту в містах України за проєктом «Міський громадський транспорт», на вулиці Луцька ще чотири тролейбуси виходять на маршрут цього тижня. Загалом обласний центр Волині має отримати 29 нових тролейбусів, перші з яких вже почали курсувати вулицями міста ще у жовтні минулого року.

Загальна сума рамкового кредиту за проєктом «Міський громадський транспорт» становить 200 млн євро, які будуть спрямовані на придбання нового рухомого складу міського громадського електротранспорту для середніх та великих міст, відновлення і розвиток інфраструктури електротранспорту.

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Як повідомляв Укрінформ, спільний з ЄІБ та ЄБРР проєкт «Міський громадський транспорт України» реалізується з травня 2017 року у обласних центрах України, зокрема Києві, Харкові, Львові, Тернополі, Луцьку, Сумах, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві, Івано-Франківську.