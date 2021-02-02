На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка

На Черкащині відбулося представлення нового голови обласної державної адміністрації Олександра Скічка активу області.

Через карантинні заходи кількість присутніх була обмежена, але захід транслювався на Фейсбук-сторінці ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У своїй промові новий очільник ОДА заявив, що прагне зробити "все і навіть більше" для процвітання регіону, де виріс, і підтримуватиме усіх, хто працюватиме заради цього.

Звернувшись до представників ЗМІ, він пообіцяв дати велике змістовне інтерв'ю, але не раніше, ніж за тиждень-два, які потрібні йому, щоб розібратися в поточних проблемах області.

Скічко також наголосив, що його відносини з міською владою Черкас складаються конструктивно. Міський голова Анатолій Бондаренко також запевнив, що готовий плідно працювати з головою ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня Кабінет Міністрів погодив кандидатуру Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації, 29 січня він був призначений на цю посаду Указом Президента.

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Скічко народився 28 квітня 1991 року у Черкасах, де закінчив першу міську гімназію, 2013 року закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «міжнародна економіка». Володіє англійською мовою. В минулому телеведучий, пародист, артист розмовного жанру, актор. У 2019 році обраний народним депутатом України від партії "Слуга народу".