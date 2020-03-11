У Сумах представили нового очільника ОДА

Сьогодні перший заступник голови Офісу Президента України Сергій Трофимов представив нового голову Сумської облдержадміністрації Романа Грищенка, колишнього військового прокурора з Харківщини.

Про це повідомляє видання Sumy.today.

Трофимов зачитав Указ Володимира Зеленского про призначення Грищенка і сказав, що команда Президента розраховує на нового очільника регіону.

Також Трофимов зауважив, що вони запізнилися на призначення через погані дороги, і повідомив про хорошу новину: Сумщині з дорожного фонду виділили гроші на ремонт і будівництво доріг. Зокрема, на дороги місцевого значення - 867 млн і на дороги державного значення - 873 млн грн.

"Залишилося лише побудувати", - сказав Трофимов.

Сам Грищенко про нову посаду сказав коротко: "Є задачі, вони мають бути виконані".

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський призначив Романа Грищенка головою Сумської обласної державної адміністрації. Попередньо іншим указом Президент увільнив Ірину Купрейчик від тимчасового виконання обов’язків голови Сумської ОДА.

Грищенко з 2017 року працював військовим прокурором Харківського гарнізону, а до того - військовим прокурором Київського гарнізону.