До Кременчуцького пологового будинку вперше за 20 років підкинули немовля

Під двері Кременчуцького перинатального центру 28 січня підкинули немовля - вперше за 20 років.

Про це повідомляє Кременчуцька газета, передає Укрінформ.

"Відомо, що це новонароджена дівчинка. Поруч лежала записка, де вказано, що маленьку звуть Мішель. І народилась вона 27 січня. Вага немовляти понад 2 кг. Наразі дитина в пологовому будинку. Згодом її мають перевести в дитячу лікарню", - йдеться в публікації.

Медики пологового зазначають, що дитину їм підкинули вперше за останні 20 років.

За словами директора Кременчуцького перинатального центру ІІ рівня Радомира Сербіна, дитина здорова.

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«Стан здоров'я задовільний. Дитя не потребує лікування. Дівчинка забезпечена всім необхідним. Приносити нічого не потрібно», - сказав Сербін.

Він повідомив, що місяць дитина проведе у пологовому будинку, далі її переведуть до міської дитячої лікарні. За цей час мають оформити документи як на покинуту дитину. Вже після лікарні дівчинку мають перевести до Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини («Дім малятка»).

Як повідомила заступник міського голови Ольга Усанова, на вході, де поклали дитину, відеокамер не встановлено. Хто підкинув новонароджену дівчинку, невідомо. Поліція веде розслідуванння.