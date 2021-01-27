У Запоріжжі будівлю міської ради пікетували журналісти, оскільки представники регіональних ЗМІ в чергове не змогли потрапити на засідання міськради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Між журналістами та поліцією сталася штовханина. Правоохоронці зачинили центральний та “чорний” вхід до будівлі міськради, залишивши ЗМІ за парканом.

У Запоріжжі журналісти пікетували міськраду / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Журналісти викликали поліцію та написали заяви про перешкоджання журналістській діяльності. У той же час, депутати від фракції “Європейська солідарність” підготували проект рішення про “Забезпечення безперешкодного права відвідування адміністративної будівлі виконавчого комітету ЗМР” із дотриманням протиепідемічних заходів.

“На вході майже сутички між журналістами та поліцією. Ми вважаємо грубим порушенням законодавства недопуск журналістів до будівлі на пленарне засідання. Я відправив лист про те, що у відповідності до законодаства та згідно з пунктом 5 регламенту Запорізької міської ради депутатська фракція має право, і ми скористались цим правом, й ініціювали запрошення ЗМІ на пленарне засідання. Цей лист було проігноровано. Міський голова посилається на карантин, але акцентую увагу усіх присутніх на тому, що ми не можемо трактувати постанови Кабміну чи законодавства на свій розсуд. У постанові Кабміну про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемичних заходів з метою запобігання поширення на території України коронавірусу, немає жодного слова про те, що можуть обмежуватись права журналістів”, - сказав під час сесії депутат Олександр Константинов (фракція "Солідарність").

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Водночас депутат від фракції “Єднання” Дмитро Сірий заявив, що сесія транслюється на муніципальному телеканалі, відтак не є закритою.

“Прямої заборони (доступ журналістів – ред.) у постанові Кабміну немає, але в цій постанові є певні заборони, щодо перебування певної кількості людей на квадратних метрах. Пряму відповідальність за це несе головуючий”, - додав Сірий.

Після півгодинного обговорювання депутати поставили проєкт рішення на голосування. Але якраз у цей момент на муніципальному телеканалі увімкнули хвилину мовчання з нагоди Дня пам’яті жертв Голокосту.

Лише 19 депутатів підтримали рішення про “відчинення” міськради для журналістів. Після чого депутати від “ЄС” покинули сесійну залу.

Як повідомлялось, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко прокоментував ситуацію та заявив, що подібні дії міськради є порушенням законодавства.