На Іршавщині поліція перевіряє факт демонтажу частини Боржавської вузькоколійки

На Іршавщині за фактом демонтажу залізничної колії Боржавської вузькоколійки поліцією проводиться перевірка, відкрито кримінальне провадження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Нацполіція Закарпаття.

“На Іршавщині за фактом демонтажу залізничної колії Боржавської вузькоколійки поліцією проводиться перевірка. Іршавським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 356 КК України (Самоправство),” - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, 24 та 25 січня до Іршавського відділення поліції надходили повідомлення від мешканців села Приборжавське про те, що невідомі особи проводять незаконно демонтаж залізничної колії Боржавської вузькоколійки. На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Іршавського відділення поліції, які всі звернення викладені мешканцями села Приборжавське задокументували.

На Іршавщині поліція перевіряє факт демонтажу Боржавської вузькоколійки

У поліції додали, що вказаний відрізок залізничної колії зі станції села Приборжавське до станції села Кушниця довжиною 15 км було продано через аукціон фізичній особі - приватному підприємцю, який зараз здійснює демонтаж вказаної залізничної колії.

Поліція проведе аналіз всіх наявних документів щодо правомірності передачі вузькоколійки для демонтажу приватній особі.

Як повідомляв Укрінформ, днями на станції Приборжавське було демонтовано матеріали стрілочного переводу та 4 шт. рейок. Демонтаж припинено зусиллями жителів громади та старости села Приборжавське.

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Боржавська вузькоколійка — одна з робочих вузькоколійних залізниць в Україні, в межах Виноградівського, Берегівського та Іршавського районів Закарпатської області. Загальна довжина залізниці — 123 км, ширина колії — 750 мм.