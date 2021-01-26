На Закарпатті шукають варіанти порятунку Боржавської вузькоколійки

Через повідомлення про незаконний демонтаж частини полотна Боржавскьої вузькоколійки в Закарпатській облраді шукають варіанти порятунку для вузькоколійки.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив заступник голови Закарпатської облради Денис Ман.

“З повідомлень у мережі стала відома інформацію про те, як у селі Приборжавському на Іршавщині (Хустський р-н) розбирають вузьку колію, де ми планували в попередні роки відкривати музей вузькоколійки, відновити мостові переходи, започаткувати цікавий туристичний маршрут... Усе це не було втілено і ми маємо результат, за котрий неприємно, некомфортно, а насправді боляче. Бо догаздувалися! В обласній раді ми вже сьогодні будемо мати різні робочі зустрічі, наради щодо майбутнього Боржавської вузькоколійки або Анці Кушницької, як її називають”, - сказав Ман.

З його слів, в облраді сподіваються, що це допоможе стримати руйнування історичної спадщини та дасть результат.

Як зазначив Ман, наразі врятувати вузькоколійку на Закарпатті від нищення формально є кілька варіантів.

“Перший — це змусити Укрзалізницю дбати про своє майно якісно. Але вони завжди кажуть, що ця колія є збиткова і вони не зацікавлені у фінансуванні. Другий варіант — створити комунальне підприємство на балансі облради і доглядати за вузькоколійкою своїм коштом (порядок цифр тут треба рахувати”, - зазначив він.

Також, зі слів Мана, можна запропонувати УЗ чи облраді, якщо вона стане власником майна, оголосити конкурс на державно-приватне партнерство.

“Іще один варіант - аби тергромади, через які йде вузькоколійка, створили спільне КП, розробити стратегію збереження вузькоколійки та діяли далі за нею”, - пояснив Ман.

Боржавська вузькоколійна залізни́ця — одна з робочих вузькоколійних залізниць в Україні, в межах Виноградівського, Берегівського та Іршавського районів Закарпатської області. Загальна довжина залізниці — 123 км, ширина колії — 750 мм

Залізниця використовувалась передусім для перевезення деревини з гірських масивів Боржавських полонин для подальшого транспортування та перероблення. Головна гілка пролягла вздовж річки Боржави, що й дало назву залізниці. У верхів'ях річки колія розгалужувалась на кілька гілок, які вели до віддалених гірських лісорозробок. Нині в експлуатації залишається гілка Виногрдаів- Хмільник-Іршава, а також Берегове— Хмільник. Залізницю використовували і далі використовують не лише для перевезення вантажів (зокрема лісу), але й для пасажирських перевезень. Пасажирські потяги складаються з локомотива та декількох (1—4) вагонів. У кожному селі, через яке проходить залізниця, споруджені невеликі станції. Станом на серпень 2018 року регулярні пасажирські перевезення здійснюються між містом Виноградів та станцією Хмільник.

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Як повідомили в ініціативній групі Друзі Боржавської вузькоколі́йки, днями на станції Приборжавське було демонтовано матеріали стрілочного переводу та 4 шт. рейок. Демонтаж припинено зусиллями жителів громади та старости села Приборжавське.