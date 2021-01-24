Тиждень в Україні почнеться з дощів, у Карпатах - сильний сніг

Синоптики прогнозують 25 січня дощі, у західних областях значні дощі з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомили Укрінформу в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на півдні до 10° тепла, в західних областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла. У Карпатах значний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця, температура вночі та вдень 0-5° морозу.

Вдень 26 січня у південно-західній частині, 27 січня у східних областях без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вдень 26 січня у південній та східній частині 3-8° тепла, вночі 27 січня в Україні 0-5° морозу). У Карпатах без істотних опадів, лише вночі 26 січня невеликий сніг; температура вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу.

28 січня у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму мокрий сніг і дощ, в західних областях без істотних опадів, на решті території невеликий сніг; 29 січня в Україні без істотних опадів.

Температура вночі 2-8° морозу (28 січня у південній та східній частинах країни близько 0°); вдень від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині, 28 січня і в Донецькій та Луганській областях до 6° тепла.

У Карпатах невеликий сніг; температура вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу.

У Києві та області 25 січня буде дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. 26 січня вночі очікується мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. 27 січня вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. 28-29 січня теж без істотних опадів, лише вдень 28 січня невеликий сніг. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.