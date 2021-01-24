На Вінниччині видали книжку про висланих на Соловки жителів області

На Вінниччині у серії книг історико-краєзнавчого проєкту «Моя Вінниччина» вийшло унікальне видання - «Біломорські карби Вінниччини. Соловецький мартиролог Поділля».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив редактор книжкової серії «Моя Вінниччина» Михайло Каменюк.

«Цю книгу написав письменник, громадський діяч, дослідник історії Поділля з Хмельниччини Богдан Теленько. В його «Біломорських карбах Вінниччини. Соловецькому мартирологу Поділля» подаються повні списки жителів усіх районів Вінницької області, засуджених, розкуркулених і сім’ями висланих в 1933-1935 роках на Соловки. Все це супроводжується коментарями автора, який не тільки особисто побував в цих пекельних для України місцях, а й зумів з великим ризиком для себе дістати ці недосяжні раніше для широкого загалу документи, котрі зберігалися в секретних архівах ФСБ Росії», - повідомив Каменюк.

За його словами, книгу можна вважати сенсаційною. Завдяки її появі нащадки багатьох зниклих безвісти на Соловках подолян зможуть віднайти сліди своїх далеких предків.

Видання буде розповсюджене через бібліотечну систему області для полегшення доступу до нього краєзнавців та усіх охочих.

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Книгу видрукувало вінницьке видавництво «Твори». Вона стала 63 томом унікального літературного проєкту «Моя Вінниччина», в межах якого з 2013 року письменники, місцеві журналісти, краєзнавці та просто ентузіасти пишуть історії міст і сіл України. Вінниччина – єдиний регіон України, де реалізується такий проєкт коштом обласного бюджету.

Фото Михайла Каменюка