В Уланівській громаді почалися повторні вибори - голова ТВК

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила голова Уланівської сільської територіальної виборчої комісії Хмільницького району Світлана Александрова.

«Один і з 5 кандидатів на сільського голову – Загребельний від партії «За майбутнє» зриває вибори судами з технічних, формальних причин. Але ми все робимо для того, щоб вибори відбулися: бюлетені були роздані всім ДВК, чітко зазначені по тексту. Всі дільниці відкрилися сьогодні о восьмій ранку і ні в одній немає жодних порушень», - сказала Александрова.

За її словами, 22 січня у справі за позовом Загребельного суд визнав протиправними та скасував низку постанов Уланівської сільської ТВК, які стосуються питань організації цих місцевих виборів. А саме, постанов про затвердження текстів виборчих бюлетенів для голосування. Підставою для такого рішення суду стало його прийняття постанов ТВК поза межами строків, визначених Виборчим кодексом України. Хоча строки було порушено через скасування судом попередніх рішень виборчої комісії з цього питання, які було прийнято своєчасно.

Уранці 24 січня апеляційний суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції.

Попри те, голосування у громаді розпочалося, позаяк виборчий процес є безперервний та не може бути скасованим, зупиненим або перенесеним. Підставою для зупинення є введення воєнного або надзвичайного стану.

«Суд першої інстанції - Вінницький окружний адміністративний суд та суд апеляційної інстанції - Сьомий апеляційний адміністративний суд не наказали нам, щоб ми скасували вибори. Суд зазначив, що проєкт нашої постанови про бюлетені є незаконним. Тому ми здійснюємо всі необхідні в межах наших повноважень заходи, щоб вибори все-таки відбулися. Є безперервність виборчого процесу, вибори відбуваються, громада робить своє волевиявлення. Ми робимо все, консультуючись із ЦВК. А вже потім, якщо кандидат у сільські голови чи депутати будуть вважати, що було щось порушено, вони мають право звернутися до суду. Якщо вони це зроблять, ми будемо апелювати, це юридичний процес», - повідомила голова ТВК.

Повторні вибори в Уланівській сільській територіальній громаді Хмільницького району Вінницької області проходять, позаяк Вінницький окружний адміністративний суд частково задовольнив позов одного з кандидатів на голову громади Олександра Крученюка та зобов’язав Уланівську сільську територіальну виборчу комісію Хмільницького району прийняти рішення про визнання виборів Уланівського сільського голови від 25 жовтня такими, що не відбулися, та призначити у зв’язку з цим повторні вибори. Позивач вимагав визнати незаконною постанову ТВК про обрання сільським головою Сергія Голубенка, зокрема, через те, що на виборчих дільницях у день голосування не було необхідної кількості бюлетенів для волевиявлення громадян.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 24 січня, в Україні проходять повторні місцеві вибори. У 13 областях обирають депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Також проходять вибори міського голови Конотопа (Сумська область), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінниччина) та Мурованської (Львівщина) сільських рад.