У Павлограді горів гуртожиток, є постраждалі

У Павлограді Дніпропетровської області сталася пожежа у гуртожитку, внаслідок якої госпіталізовані троє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

Як зазначається, повідомлення про займання в одній з кімнат гуртожитку на вулиці Заводській надійшло 23 січня о 09:00.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі.

Через сильне задимлення пожежники почали виводити мешканців. За допомогою автодрабини з 4-го поверху врятовані 3 особи, серед них і дитина. У засобах індивідуального захисту органів дихання рятувальники вивели сходами шістьох мешканців з 3-го та 4-го поверхів, у тому числі дитину.

Повідомляється, що внаслідок пожежі постраждали три особи, їх госпіталізовано.

Пожежу локалізовано о 09:16 та ліквідовано о 09:38. Вогонь знищив домашнє майно в одній з кімнат гуртожитку на площі 15 кв. м.

До гасіння займання залучалися 20 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.