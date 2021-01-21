Аварія Ан-26: суд залишив під вартою керівника польотами та екскомандира частини

Суд залишив під вартою керівника польотами Олександра Жука та екскомандира військової частини В’ячеслава Глазунова, підозрюваних у порушенні правил польотів та експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу літака Ан-26Ш у місті Чугуєві Харківської області.

Про це інформує пресслужба суду у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«21 січня 2021 року колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту в інтересах підозрюваних Г. та Ж. на ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2020 року, якими задоволено клопотання слідчого Головного слідчого управління ДБР та застосовано до підозрюваних Г. та Ж. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, до 13 лютого 2021 року включно. За результатом апеляційного розгляду ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 грудня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня 2020 року при заході на посадку на аеродром у м.Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, ще один курсант вижив.

23 жовтня віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що, згідно з висновками урядової комісії, причиною катастрофи стали "технічні неполадки, на які наклався людський фактор, плюс системні серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки".

18 грудня заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик повідомив, що ДБР оголосило підозри керівнику польотів військової частини, командиру військової частини, який затверджував плановість польотів, а також повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України.

23 грудня Офіс генпрокурора повідомив, що на 60 днів взято під варту без права внесення застави командира військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, та у недбалому ставленні до служби (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 КК України) та керівника польотами групи управління польотами військової частини А4104, який підозрюється у порушенні правил польотів та підготовки до них, а також порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України). Командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України, який підозрюється у недбалому ставленні до служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України) обрано запобіжний захід у виді особистого зобов‘язання.