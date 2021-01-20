У Полтаві оголосили конкурс на пам'ятник Петлюрі

Полтавська ОДА оголосила Всеукраїнський конкурс на спорудження в Полтаві пам'ятника Симону Петлюрі - головному отаману військ УНР і уродженцю цього міста.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.

"Видатна постать Симона Петлюри заслуговує належного вшанування в рідному місті зі спорудженням пам’ятника. З метою задоволення ініціатив громадськості й відновлення історичної справедливості Полтавською обласною державною адміністрацією оголошено проведення Всеукраїнського відкритого архітектурно конкурсу на спорудження в м. Полтава пам’ятника Симону Петлюрі", - йдеться у повідомленні.

Умовами передбачено, що конкурсне проєктування триватиме до 25 квітня 2021 року. Проєкти подаються від 26-го до 29 квітня. Виставка з обговоренням конкурсних проєктів відбудеться з 3-го по 24 травня та з 31 травня до 26 червня 2021 року.

Підсумки конкурсу буде оголошено з 31 травня до 10 червня 2021 року.

Читайте також: В Україні показали раніше невідомі світлини Симона Петлюри

Переможці нагороджуються преміями: 40 тис. грн за перше місце, 20 тис. - за друге, 10 тис. - за третє.

Пам'ятник планують встановити у Полтаві на вул. Соборності, 67.

Як повідомляв Укрінформ, у сквері в центрі Києва відкрили пам'ятник полковнику армії Української Народної Республіки Петру Болбочану.