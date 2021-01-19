У Донецькій ОДА спростовують погіршення якості води в Сіверському Дінці

Вміст солей амонію в питній воді, яку отримують із Сіверського Донця, з грудня збільшився, але перебуває в межах гранично допустимої концентрації.

Про це на телеканалі "Дом" заявив директор департаменту ЖКГ Донецької обласної держадміністрації Сергій Гончаренко, передає Укрінформ.

За словами посадовця, в Донецькій ОДА роботу КП "Вода Донбасу" оцінюють на 4,5 бала за п'ятибальною шкалою.

"0,5 бала можна добрати лише модернізацією застарілого обладнання", — стверджує Гончаренко.

Як повідомлялося, раніше у КП "Вода Донбасу" спростували чутки про погіршення якості питної води, заявивши, що збільшення концентрації амонію не є рідкістю для осінньо-зимового періоду.

Фахівці КП "Вода Донбасу" 14 січня повністю відновили пошкоджений водогін Горлівка — Торецьк. Всі домогосподарства забезпечені водою.

Фото: dn.gov.ua