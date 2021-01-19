У Вінниці відкрилась онлайн-виставка особових справ вояків УГА та УНР

У Вінниці до Дня Соборності України відкрилась онлайн-виставка, де представлені оцифровані особові справи вояків Української галицької армії та Дієвої армії УНР, які залишилися на Поділлі після Української революції.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор Державного архіву Вінницької області Юрій Легун.

«Цьогоріч до Дня Соборності ми уперше виставляємо оцифровані особові справи вихідців з Галичини, які служили у лавах Галицької армії та Дієвої армії УНР. Порадившись з колегами, вирішили презентувати фонд «Відділ управління Подільського губернського революційного комітету», який містить в описі справи галичан. Торік у Вінниці проходили розкопки, під час яких відкрили цвинтар стрільців Галицької армії на території 45-го заводу. А це дуже цікава сторінка нашої історії, історії локальної. Вона тільки починає досліджуватися, а тому досить актуальна», – зазначив Легун.

Виставка особових справ вояків УГА та Дієвої Армії УНР / Фото: Тоня Мних, Укрінформ

За його словами, в експозиції представлені особові справи бійці УГА та Дієвої армії УНР, які вижили під час епідемії тифу на початку 20-х років минулого століття і залишилися на Поділлі. Вони служили у розквартированих у Вінниці частинах в часи Української революції.

Презентований фонд – це здебільшого звернення галичан до органів влади з проханням про легалізацію, позаяк вони фактично залишалися австро-угорськими підданими. Кожна із понад сотні справ містить фотографії цих людей, а також їх детальні характеристики.

Галичани, які осіли на Поділлі і намагалися улаштувати тут своє життя, були прибічниками українізації, за що їх згодом репресували.

Оцифровані архівістами особові справи вояків можна побачити на сайті Державного архіву Вінницької області.