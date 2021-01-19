У Вінниці відкрилась онлайн-виставка особових справ вояків УГА та УНР
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор Державного архіву Вінницької області Юрій Легун.
«Цьогоріч до Дня Соборності ми уперше виставляємо оцифровані особові справи вихідців з Галичини, які служили у лавах Галицької армії та Дієвої армії УНР. Порадившись з колегами, вирішили презентувати фонд «Відділ управління Подільського губернського революційного комітету», який містить в описі справи галичан. Торік у Вінниці проходили розкопки, під час яких відкрили цвинтар стрільців Галицької армії на території 45-го заводу. А це дуже цікава сторінка нашої історії, історії локальної. Вона тільки починає досліджуватися, а тому досить актуальна», – зазначив Легун.
Виставка особових справ вояків УГА та Дієвої Армії УНР / Фото: Тоня Мних, Укрінформ
За його словами, в експозиції представлені особові справи бійці УГА та Дієвої армії УНР, які вижили під час епідемії тифу на початку 20-х років минулого століття і залишилися на Поділлі. Вони служили у розквартированих у Вінниці частинах в часи Української революції.
Презентований фонд – це здебільшого звернення галичан до органів влади з проханням про легалізацію, позаяк вони фактично залишалися австро-угорськими підданими. Кожна із понад сотні справ містить фотографії цих людей, а також їх детальні характеристики.
Галичани, які осіли на Поділлі і намагалися улаштувати тут своє життя, були прибічниками українізації, за що їх згодом репресували.
Оцифровані архівістами особові справи вояків можна побачити на сайті Державного архіву Вінницької області.