Водохреще: біля річок і озер чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників

На водоймах по всій Україні 19 січня чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників та 375 одиниць техніки ДСНС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“19 січня в Україні відзначається одне з найважливіших релігійних свят - Водохреще. Традиційно цього дня люди вирушать до водойм, щоб зануритись у крижану воду. Для того, аби уникнути при цьому надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники”, - йдеться у повідомленні.

Загалом на водоймах країни встановлено понад 600 рятувальних постів із засобами порятунку людей. Цього дня на водних об'єктах від ДСНС чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників та 375 одиниць техніки.

Як повідомляв Укрінформ, Православна церква України заявляє, що пірнання у зимову воду не є церковною дією, пов’язаною зі святкуванням Хрещення Господнього.

У ПЦУ наголошують, що пірнання у воду на свято Богоявлення фактично з‘явилися у другій половині 1990-х – на початку 2000-х років, отже це не старовинний звичай.

Водночас у ПЦУ не забороняють пірнати у зимову воду, бо це право і вибір кожного, але закликають не вважати цю дію церковною, пов’язаною зі святкуванням Хрещення Господнього.