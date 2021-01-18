Патрульній поліції Житомирщини представили нового керівника

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький представив особовому складу нового керівника - 31-річного Євгенія Ганзюка.

Про це у Фейсбуці повідомляє Патрульна поліція Житомирської області, передає Укрінформ.

«У патрульній поліції Житомирської області новий керівник. Ним став 31-річний капітан поліції Євгеній Ганзюк. Він почав службу у лавах патрульної поліції Києва у 2015 році. Спершу патрулював на лінії, згодом став командиром роти і пізніше йому довірили командування батальйоном», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, досі патрульну поліцію області з 2016 року очолював Олександр Гуменюк.

У декларації за 2019 рік Євгеній Ганзюк вказав, що зареєстрований у місті Буча Київської області. Його зарплата за рік склала 253 тисячі гривень. Решта розділів у декларації не заповнені.

Фото: поліція