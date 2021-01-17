На Донеччині дві учасниці «референдуму» отримали по п'ять років за ґратами

На Донеччині дві учасниці так званого референдуму засуджені до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.

Як передає Укрінформ, про це 16 січня повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Прокурорами у суді доведено, що у травні 2014 року двоє жінок виконували функції голови та члена «дільничних виборчих комісій», брали активну участь у проведенні незаконного «референдуму» щодо визнання державної самостійності так званої "ДНР" на території м. Краматорськ та смт. Очеретине Ясинуватського району.

Судами ухвалено обвинувальні вироки жителькам м. Краматорськ та смт Очеретине Ясинуватського за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Засудженим призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.