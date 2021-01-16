У Житомирі 32 будинки залишилися без тепла

У Житомирі через аварію в котельні відключили тепло у 32 будинках на 7 вулицях.

Про це повідомляє Житомирська міська рада, передає Укрінформ. «У зв’язку з аварією на котельні від теплопостачання відключені будинки за адресами: І.Мазепи 139,141, Домбровського 86, Князів Острозьких 131, 98, 118, 112, 99, 110, 104, 83, 83а, 93, 93а,101,101а, 97, 95, 95а,73,79, Монтана 4,6,14,16, пр. Плотницького 8, Грушевського 71,75,50/81, Київська 53,55,57», - інформують у міськраді. Зазначається, що над ліквідацією проблеми працює ремонтна бригада. Теплопостачання планують відновити за 3 години. Читайте також: У Житомирі будують ТЕЦ, яка вдвічі зменшить викиди вуглецю котельнями За інформацією Житомирського гідрометцентру, вдень у місті очікується 13-15 градусів морозу.