На Луганщині представили нового керівника поліції області

У Луганській області заступник голови Нацполіції Вадим Троян представив особовому складу нового керівника - полковника поліції Олега Григорова.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці поінформувала начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

“Олег Олексійович, професійна та порядна людина. Полковник Григоров 21 рік присвятив службі в слідчих підрозділах. Пройшов шлях від слідчого до начальника слідчого управління. До цього призначення обіймав посаду заступника начальника поліції Запоріжжя - начальника слідчого управління”, - зазначив Троян.

Зі свого боку Григоров сказав, що завжди будує свою роботу на спілкуванні з професіоналами і порядними людьми та завжди прислуховується до розумних ідей і порад в роботі колективу для досягнення спільної мети.

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“Завдання залишаються незмінними – це довіра громадян та протидія злочинності", - сказав, звертаючись до особового складу, новий очільник поліції області.

Голова Луганської обласної ВЦА Сергій Гайдай, звертаючись до присутніх, зазначив, що колектив поліції Луганщини професійний, усі співробітники прагнуть однієї мети: захистити та розвивати Луганщину, а також висловив побажання на плідну співпрацю та тісну комунікацію.

Також свої сподівання на співпрацю висловили присутні керівники силових відомств та штабу ООС.

Після представлення Григоров провів оперативну нараду з керівниками галузевих служб та територіальних підрозділів.

Новопризначений очільник поліції області, звертаючись до керівників, визначив пріоритети в роботі, серед яких - оперативне та своєчасне реагування на повідомлення громадян, розкриття та розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, особливо із застосуванням зброї, а також - відкритість поліції для громадян та тісна комунікація з громадськістю і засобами масової інформації.

Як повідомлялося, 17 листопада голова Національної поліції Ігор Клименко представив нового керівника поліції Рівненщини – Олексія Камишанського.