Вбивство подружжя з Києва: «чорнокнижникам» змінили вироки - на довічне та 15 років

Чернігівський апеляційний суд скасував вирок у справі про вбивство й пограбування "цілителями" подружжя з Києва, призначивши більш суворе покарання: чоловікові у вигляді довічного позбавлення волі, його спільниці - 15 років ув’язнення.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

"...Чернігівський апеляційний суд 13 січня 2021 року ухвалив новий вирок, відповідно до якого призначив винуватцю за вчинення інкримінованих йому злочинів довічне позбавлення волі з конфіскацією майна; його співучасниці - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що перегляд рішення суду першої інстанції, який засудив "цілителів" до 15 і 11 років ув'язнення, відбувся за апеляційною скаргою першого заступника керівника обласної прокуратури Філіпа Бєликова.

Новий вирок відразу набрав законної сили.

Як повідомлялося, подружжя з Києва Ольга та Віталій Зубенки були вбиті у червні 2017 року. Їхні закопані тіла виявили на території занедбаної ферми в селі Шаповалівка Борзнянського району Чернігівської області. У вбивстві запідозрили місцевих "цілителів", які пообіцяли подружжю допомогти позбутися безпліддя.

Як з'ясувалося, пару зарізали під час проведення окультного ритуалу. Вдома у затриманого 42-річного Геннадія Гордієнка знайшли окультну літературу, амулети та ритуальні предмети. Під час розслідування він відразу визнав провину, його спільниця все заперечувала до останнього.

Вирок Деснянського райсуду Чернігова їм був оголошений 13 січня 2020 року.