На Донеччині завершили ремонтні роботи на водогоні «Горлівка-Торецьк», йде відновлення водопостачання споживачам п’яти населених пунктів.

Як передає Укрінформ, про це 12 січня повідомили на сайті Донецької обласної держадміністрації.

«Завершено ремонтні роботи на водогоні «Горлівка-Торецьк», через низку поривів на якому з 4 січня без водопостачання залишилися м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці КП «Компанія «Вода Донбасу» завершили роботи сьогодні о 13.15, і наразі розпочато заповнення системи водоводу під невеликим тиском, з метою недопущення нових поривів. Попередньо, повне відновлення схеми водопостачання з подальшою подачею води споживачам очікується о 8 ранку 13 січня.

Як повідомлялося, 4 січня стався порив на водогоні «Горлівка-Торецьк». Без водопостачання залишилися 5 населених пунктів - в цілому близько 38 тис. жителів.

Ремонтники 6 січня усунули два пошкодження на водопроводі у безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно було усунути пошкодження у «сірій» зоні.

8 січня в районі с. Південне окупанти обстріляли бригаду ремонтників. Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжилися, ворог знову відкрив прицільний вогонь. За цим фактом розпочато досудове розслідування – порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Ремонтні бригади 9 січня знову спробували ліквідувати порив, а 10 січня обстежили ділянку водогону за межами смт Південне та виявили 4 місця поривів. 11 січня ремонтники усунули три пошкодження на водогоні і працювали над відновленням цілісності зварювального шва.